L’Italia batte 1-0 alla Bosnia, ma cerca ancora la sua identità

L’1-0 è frutto della maggior forma azzurra, rispetto al test con la Turchia. Scamacca, nel testa a testa per la maglia di centravanti titolare con Retegui, ha offerto una prima metà da play d’attacco e una seconda da centravanti sottoporta (con qualche spreco di troppo); Jorginho-Fagioli non hanno entusiasmato, in coppia. Ha invece impressionato per personalità e piede caldo Calafiori, a questo punto possibile prima scelta se dalla difesa a tre c’è bisogno di impostare. La manovra non è da dominio, e anche l’efficacia sottoporta rimane un rebus. Restano pochi giorni per cesellare la squadra, confidando nel rientro di Barella sin da sabato a Dortmund.

Prima della partenza di domani, l’intenzione chiara di Spalletti nella sua Empoli era quella di alcuni esami, da Scamacca ai due mediani, fino a quello di riparazione per Chiesa. Che con Frattesi risulterà tra i più attivi della serata. Prima di cominciare, omaggio agli azzurrini U.17 campioni d’Europa, confidando nel buon auspicio.

Contro una Bosnia priva dei suoi big, da Dzeko a Kolasinac, la partenza dell’Italia pare più sciolta rispetto al test di Bologna. Eppure dopo una palla non agganciata da Scamacca sottoporta, la prima occasione della serata è per i bosniaci, su passaggio avventato di Calafiori al 7’: Hajradinovic entra in area e prova a piazzare sul palo, Donnarumma vola a terra deviando in angolo di poco. Immediata la reazione azzurra, all’11’ azione in velocità che lancia in area Frattesi, anticipato con palla sui piedi di Chiesa: la sua botta sicura sbatte casualmente sul corpo di Katic. Altri due minuti e Scamacca inventa di tacco, liberando in area Frattesi che fa un tocco in più e spreca una palla d’oro, consentendo l’uscita del portiere, Donnarumma deve scaldare i guanti su una punizione centrale di Gazibegovic (19’), poi la difesa azzurra sbanda a sinistra e ne nasce una palla ghiotta per Saric, che spreca dal limite. La partita va per strappi, quello azzurro del 23’ nasce da una fuga di Frattesi, sul cross di Cambiaso Bellanova è anticipato in angolo. Sul corner, il colpo di testa dell’interista è di poco largo. Il premio al suo dinamismo arriva al 38’, quando l’Italia sembra aver abbassato i ritmi: Chiesa da sinistra inventa un pallone al centro, dove Frattesi libero gira al volo di interno destro sotto la traversa E’ l’1-0, che Scamacca potrebbe arrotondare allo scadere, di nuovo su assist di Chiesa, se non ritardasse della frazione di secondo decisiva la battuta dal limite.