I movimenti delle squadre di Serie B, la Salernitana e il Cosenza sulle piste di Rinaudo

Chi si aspettava un’estate tranquilla a Cosenza, dopo un’annata chiusa con un eccellente nono posto, sembra destinato a ricredersi: il direttore sportivo Gemmi è al passo d’addio, pronto a firmare con l’Empoli, che a sua volta si è separato da Accardi, destinato alla Sampdoria. Lo scossone tra i «lupi» potrebbe non essere finito: il tecnico Viali, fortemente legato a Gemmi, sta a sua volta valutando altre soluzioni e una di queste lo porterebbe a Pisa, dove la fumata bianca con Inzaghi non è ancora arrivata. Per il ruolo di direttore sportivo a Cosenza pensano a Leandro Rinaudo (nella foto), che ha appena formalizzato l’addio con il Palermo, ma che è anche nel mirino della Salernitana, mentre l’eventuale nuovo allenatore sarà scelto successivamente. A proposito di ex rosa è ufficiale l’approdo a Cittadella di Masciangelo.

I movimenti in uscita riguardano anche l’altra squadra calabrese del campionato cadetto: il Catanzaro si appresta infatti a salutare il direttore sportivo Magalini, che dovrebbe firmare con il Bari (dove a ricoprire un ruolo in dirigenza dovrebbe esserci anche Di Cesare, fresco di ritiro), mentre il tecnico Vivarini ha numerosi sondaggi dalla Serie A (Cagliari, Venezia e Udinese) e sembra orientato ad accettare il salto di categoria.