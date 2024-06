Fagioli andrà agli Europei, Spalletti ha scelto i 26: fuori Provedel, Ricci e Orsolini

Aveva detto che ci avrebbe pensato fino all’ultimo minuto disponibile, Luciano Spalletti, per stilare la lista ufficiale dei convocati per gli Europei in Germania, ma evidentemente le riflessioni notturne e qualche notizia confortante, come quella sul pieno recupero di Nicolò Barella, gli hanno permesso di chiudere la pratica già nel pomeriggio. Il gruppo che dovrà provare a difendere i titolo conquistato in Germania è quindi finalmente definito, con i suoi punti fermi, da Donnarumma a Jorginho, da Barella a Chiesa, e qualche nome che si spera possa sorprendere. Il ct ha annunciato le sue scelte prima di tutto ai tre esclusi: il portiere Ivan Provedel - che resta in preallarme in considerazione dei problemi fisici di Meret - il centrocampista Samuele Ricci e l’attaccante Riccardo Orsolini.

Il ct, con una difesa ridotta all’osso per gli infortuni ad Acerbi e Scalvini, era obbligato dalle norme a tagliare uno dei quattro portieri pre convocati, in un ballottaggio tra Meret e Provedel, e a volgere l’attenzione a centrocampo e attacco, individuando per il primo caso in Fagioli - che appena dopo il rientro dalla squalifica per scommesse si trova catapultato in un grande evento con la maglia azzurra - e per il secondo in Zaccagni gli uomini su cui puntare nel si spera lungo cammino in terra tedesca, che tanti bei ricordi fa suscitare