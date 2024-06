Tudor-Lazio, è addio: per il futuro Klose, Baroni o... Sarri

Quella tra la Lazio e Igor Tudor (nella foto) è una storia finita. Le parti si sono dette addio, interrompendo un rapporto che non è mai riuscito a decollare e ormai manca solo l’ufficialità a sancire un addio necessario. Troppo ampie le distanze sul mercato, con il tecnico a volere una vera e propria rivoluzione e la società ferma sulle proprie posizioni, e anche sulla gestione del gruppo, ritenuta troppo dura dai vertici societari. Che Tudor non fosse riuscito a entrare nei cuori dell’ambiente era fin troppo evidente. Una situazione avvertita anche dal croato che, dopo il doppio summit, è tornato a Spalato per riflettere e poi tirare una linea, dando così l’addio. Il suo saluto, ora, apre scenari neanche troppo inattesi.

La Lazio, infatti, ha già iniziato a muoversi per trovare un sostituto che possa ridare entusiasmo alla piazza e, tra i nomi, c’è quello di Miroslav Klose. Il presidente Lotito stravede per il tedesco, più di una volta l’ha portato come esempio, ma a frenare la società dall’affondare il colpo - con Klose che tornerebbe alla Lazio molto volentieri - è la scarsa esperienza in panchina. L’idea di un Inzaghi-bis, però, è forte. Così come il pragmatismo di Baroni, sponsorizzato da Fabiani, che è reduce dall’impresa di Verona. In tutto ciò, sullo sfondo, c’è ancora la figura di Maurizio Sarri. Una chiamata tra la società e l’ex tecnico biancoceleste c’è stata, Sarri e il suo staff sarebbero disposti a rimettersi al volante, ma per ora hanno preso tempo. Quello che non convince Sarri è, ancora una volta, la questione mercato perché le partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto non sarebbero semplici da rimpiazzare e il tecnico vorrebbe indicare i nomi dei possibili sostituti.