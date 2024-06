Spalletti verso la scelta dei 26: tre resteranno fuori, il ct fiducioso sulle condizioni di Barella

Ultimo giorno di lavoro a Coverciano prima di 36 ore di riposo per i giocatori ma non per Luciano Spalletti che deve sciogliere gli ultimi decisivi nodi relativi ai tre giocatori da escludere dal gruppo dei 26 che parteciperanno agli Europei in programma dal 14 giugno in Germania. Una scelta quanto mai delicata per il commissario tecnico azzurro, che si prenderà tutto il tempo necessario.

«Tutti danno le liste il 7 giugno, non vedo perché io debba darla oggi - ha sorriso rivolgendosi ai cronisti in Aula Magna -. In linea di massima le scelte le ho fatte, ma ci sono ancora due-tre situazioni da valutare, se accadesse qualcosa non vorrei ritrovarmi a tornare indietro. Comunque, entro domani sera all’ora di cena deciderò. Avviserò i diretti interessati per evitare loro di tornare venerdì in ritiro».

Una delle situazioni da monitorare è quella di Meret: annunciato titolare nel test di questo pomeriggio con gli azzurri dell’Under 20, è stato sostituito da Provedel perché nel riscaldamento ha accusato un problema fisico. «Ha sentito contrarre un po’ il muscolo, domani capiremo meglio», ha spiegato Spalletti che invece è apparso ottimista su Barella nonostante il centrocampista dell’Inter, uno dei punti fermi anche della Nazionale, sia alle prese con un affaticamento: «Mi fido molto dei miei medici, mi hanno detto che è quasi certo che Niccolò riesca a recuperare per la gara con l’Albania, anche se poi c’è da riprendere a correre e a fare un po’ di cose».