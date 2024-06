Il Venezia batte la Cremonese e conquista la promozione in Serie A

Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A dopo il Parma e il Como. Allo stadio Penzo la squadra allenata da Paolo Vanoli ha battuto 1-0 la Cremonese nel ritorno della finale play-off dopo lo 0-0 dell’andata. Torna così nella massima serie dopo due stagioni. La rete è stata realizzata dal danese Gytkjaer al 24' del primo tempo.

Il Venezia vincendo dunque vincono i play-off di B nella bolgia del Penzo. Un’esplosione di gioia che parte dal triplice fischio del signor Sozza di Seregno e finisce in piazza San Marco, perché, per la ventunesima volta nella loro storia gli arancioneroverdi affronteranno un campionato della massima serie. La festa, iniziata al termine della gara con la Cremonese, si protrarrà per tutta la notte e seguirà anche nei prossimi giorni. Tutti in trionfo, dalla dirigenza ai calciatori, per finire al mister, Paolo Vanoli, che già da domani potrebbe accasarsi altrove (Torino?), molto probabilmente con il centrocampista Tessman.