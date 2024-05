Fiorentina, Coppa stregata: l’Olympiacos vince con un gol nel secondo tempo supplementare

La notte degli incubi non finisce mai. La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde un'altra finale, la terza consecutiva, la seconda in due anni in Conference League. Dopo Praga, anche Atene si aggiunge alla lista nera dei grandi rimpianti viola. L'ha decisa El Kaabi (nella foto contrastato da Milenkovic), il centravanti marocchino, già giustiziere dell'Aston Villa, annullato per 115 minuti, ma che nel secondo tempo supplementare ha trovato la testa vincente che scrive una pagina di storia: nello stadio dell'Aek Atene a festeggiare sono i loro arcinemici dell'Olympiacos, in una notte che vede il calcio greco conquistare la sua prima coppa europea, per giunta proprio ad Atene.

Per la Fiorentina sono ancora lacrime amarissime. Le lacrime di una sconfitta arrivata, come l'anno scorso, nei minuti finali di una partita che aveva visto prevalere l'equilibrio assoluto, ma che ha visto anche una squadra, come troppo spesso in questa stagione, costruire tanto e concretizzare poco e niente. Il ciclo di Vincenzo Italiano a Firenze termina così: con due successi europei sfiorati, ma mancati. Ad Atene non è bastata una evidente superiorità tecnica, non è bastato il controllo per 115 minuti. Anche perché è mancata la capitalizzazione di tutto ciò che di buono la squadra ha fatto. È mancato il gol: in questo gioco non è un dettaglio di poco conto.