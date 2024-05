Dalla gioia alla delusione in un solo momento: il campionato di Serie A come una metafora Var

Avete presente la Var? Dei suoi meccanismi pericolosamente sciocchi mi colpisce soprattutto quello emotivo. Gol, tifosi che esultano, s'abbracciano, compaiono sul tabellone in versione «guarda quei matti come sono felici» e all’improvviso l'arbitro fischia. Check. Lungo. Straziante. No, non è gol. I passionali già dal cuore acceso si spengono. I focosi imprecano. Partita rovinata. La metafora della Var s'addice al finale di campionato con tante feste ammosciate, con tanti amori traditi, con spettacolari entusiasmi mortificati. Con tanti tristi addii. Non dico del Napoli ch’è parso una fermata del tram. Chi sale? Chi scende? Ma la Juve? Il Milan? Il Bologna? L’esonero di Allegri - Mister 5 Scudetti e 5 Coppitalia - lo ritroveremo nei libri di storia, come quello di Carlo Carcano, che fra il '30 e il '35 la Juve rimosse mentre stava vincendo il quinto Tricolore consecutivo. Vi piaceva, cari juventini, portare a casa i trofei per la Quarta Stella di Allegri dopo la Terza di Conte? Poi chi ha frenato, il Corto Muso o il Bilancio Rosso? Dalle mie parti buttare così Max vuol dire fare scarti grassi. Sprecare. C'è chi può e chi non può, la Juve/Elkann può. Fino a quando?

E il Milan che si libera di Stefano Pioli con una mesta e bugiarda cerimonia d’addio? Lo ringraziano «con affetto per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee...». Indimenticabile? Hanno cominciato a ferirlo e a dimenticarlo poco dopo la conquista, offendendo non solo l’autore di un’impresa calcistica ma l’uomo che l’ha costruita mentre imperversava il Covid. Le colpe? Ai bischeri l’ardua sentenza. E intanto chiediamoci: chi è Fonseca? Leggo «Infanzia in Mozambico, la batteria suonata così così, la maschera di Zorro, il ferro da stiro...» e cerco sostanza, eccola: ha vinto 3 campionati d’Ucraina, 3 Coppe d’Ucraina, una Supercoppa d’Ucraina, tutto con lo Shakhtar. Complimenti. Ma perché se una Supercoppa d’Ucraina la vince De Zerbi, Fabio Capello dice che non ha vinto niente?