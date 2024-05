La Cremonese di Vazquez schianta il Catanzaro: la doppia sfida col Venezia vale la Serie A

Nella ripresa Vivarini prova a cambiare qualcosa con le sostituzioni ma proprio il neo entrato Brignola per proteste viene espulso e lascia la squadra in dieci al 18’. Al 22’ punizione di Falletti alzata in angolo dalla barriera. Il Catanzaro è a terra e incassa il quarto gol al 25’. Collocolo con un’azione personale va sul fondo e mette in mezzo per Sernicola che segna in diagonale. Al 35’ il Catanzaro accorcia le distanze con Antonini che recupera una palla persa dalla difesa grigiorossa in uscita e trafigge Saro sotto la traversa. Al 39’ va in gol Donnarumma, ma l’azione è viziata da fuorigioco. Mariani non assegna nemmeno il recupero e al 90’ decreta la fine del match che manda la Cremonese a giocarsi la promozione in serie A contro il Venezia di Vanoli, presente allo Zini per seguire la gara.