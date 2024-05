Magnifica tripletta di Lookman, Atalanta conquista l'Europa League: ko il Bayer Leverkusen

L’Atalanta fa la storia, demolisce gli "invincibili" del Bayer Leverkusen e alza al cielo di Dublino l’Europa League, mettendo in bacheca il primo trofeo internazionale.

All’Aviva Stadium finisce 3-0 grazie alla straordinaria tripletta di Ademola Lookman, che interrompe nella serata più importante l’incredibile striscia di 51 risultati utili di fila dei freschi campioni di Germania. Una prestazione ai limiti della perfezione quella degli uomini di Giampiero Gasperini, capaci di arginare la corazzata di Xabi Alonso considerata da tutti come la squadra più in forma del continente.

Con il trionfo europeo dei bergamaschi si liberebbe così anche un posto in più per la Roma nella prossima edizione della Champions League, ma soltanto a patto che i nerazzurri chiudano quinti in campionato. I ritmi sono subito alti in avvio e, come al solito, la Dea fa della pressione una delle sue armi migliori per mettere in difficoltà i palleggiatori avversari. Al 12’ poi i nerazzurri affondano subito il colpo e sbloccano il risultato: Zappacosta da destra guadagna il fondo e mette al centro rasoterra, Lookman beffa alle spalle Palacios e di mancino fa 1-0. I tedeschi provano ad accennare una timida reazione, ma i nerazzurri non concedono veramente nulla e al 26’ colpiscono di nuovo: il protagonista è di nuovo Lookman, che stavolta supera un avversario con un gran tunnel indirizzando poi un destro a giro precisissimo all’angolino, firmando il 2-0 e la doppietta personale.