L'altra semifinale dei play-off, il Catanzaro va sotto di due gol, ma rimonta: a Cremona si partirà dal 2-2

Catanzaro-Cremonese 2-2 nella semifinale di andata dei playoff di serie B. Doppio vantaggio degli ospiti. La prima rete di Tsadjout al 14' del primo tempo con un tap-in vincente dopa la respinta della traversa sulla conclusione «magica» di Vazquez (nella foto impegnato contro il Palermo in campionato).

Il raddoppio di Ciofani al 5' della ripresa. I padroni di casa non si arrendono, accorciano le distanze subito con Biasci (al 6) e pareggiano con Brignola al 23'. La gara di ritorno è in programma sabato prossimo, 25 maggio, allo Zini di Cremona. Il Catanzaro deve vincere se vuole arrivare in finale, alla Cremonese può bastare un pareggio.