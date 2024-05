È morto Schnellinger, segnò l'1-1 in Italia-Germania a Messico '70

Karl-Heinz Schnellinger, una delle leggende del calcio tedesco negli anni ‘60 e ‘70 molto legato all’Italia, è morto nella notte all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 85 anni. A confermare la notizia la figlia Birgit.

Schnellinger, che viveva in Italia da oltre cinquant’anni, ha disputato quattro campionati mondiali dal 1958 al 1970. Proprio nell’ultimo Mondiale, quello in Messico, il terzino nato il 31 marzo del 1939 a Dueren, realizzò il gol del pareggio (1-1) al 90’ nella semifinale contro l’Italia poi ribattezzata Italia-Germania 4-3 per il successo degli azzurri ai supplementari. Schnellinger, soprannominato Volkswagen quando era in Germania e Carlo il Biondo in Italia, vinse diversi titoli a livello di club.

Nell’ultimo anno prima dell’introduzione della Bundesliga tedesca, divenne campione con l’1. FC Koeln (1962), quindi il trasferimento in Italia dove ha giocato prima nel Mantova, poi nella Roma ed infine al Milan. Concluse la carriera nella stagione 1974-1975 con il TeBe Berlino. Con i rossoneri ha vinto tre volte la Coppa Italia (1967, 1972, 1973), due volte la Coppa delle Coppe (1968, 1973), lo scudetto del 1968, una Coppa dei Campioni (1969) e una Coppa Intercontinentale (1969). Karl-Heinz Schnellinger lascia la moglie, tre figlie e quattro nipoti.