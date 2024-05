Il Cagliari di Ranieri sorride, il Sassuolo torna in B dopo 11 anni: corsa salvezza per quattro

La Lazio prova a rovinare la festa scudetto dell’Inter che, prima del concerto e delle celebrazioni, va in svantaggio per un bel gol di Kamada, ma Dumfries alla fin trova un pareggio che lascia inalterate la rincorsa per l’Europa League dei romani, ma complica quella per l’eventuale posto in più in Champions che l’Atalanta potrebbe portare in serie A vincendo l’Europa League da quinta. La Roma si prende i tre punti nel posticipo, battendo il Genoa di Gilardino 1-0: decide la rete di Lukaku, che si prende l’omaggio dello Stadio Olimpico.

Ma la giornata vibra soprattutto in zona salvezza. Il Sassuolo lascia con amarezza la massima serie dopo 11 anni a seguito del ko interno col Cagliari di Ranieri, che festeggia una meritata salvezza. Inferno e paradiso si mischiano nell’aperitivo domenicale della serie A, mentre il Frosinone fa un salto poderoso verso la permanenza vincendo a Monza, primo successo esterno della stagione. Rimangono in purgatorio Udinese ed Empoli dopo un pari al cardiopalma maturato alla fine, che lascia da soli al terzultimo posto i toscani, che si sono visti annullare un gol su cui il Var, secondo regolamento, non doveva intervenire. Ora si deciderà tutto all’ultimo turno con tre squadre (quattro, se domani, lunedì 20 maggio, il Verona non vincerà a Salerno) ancora a soffrire.