La vittoria della Coppa Italia e il veleno nella coda, tra Allegri e Juventus è finita

Le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri sono destinate a dividersi, ormai è risaputo da tempo. Restano da definire solo i tempi. Prestissimo - ipotesi che sembra poco probabile, anche se le voci erano circolate con una certa insistenza - o tra qualche giorno, quando finirà il campionato. Ma il divorzio potrebbe anche consumarsi prima, senza una soluzione traumatica ma con un accordo tra le parti.

Ciò che sorprende, tuttavia, è la bufera scoppiata dopo la conquista della Coppa Italia, proprio mentre il club è tornato ad alzare un trofeo a distanza di tre anni dall’ultimo. Le voci di un possibile esonero di Allegri sono rimbalzate per buona parte della giornata, con il tecnico dell’Under 19 Montero indicato come candidato numero uno alla sostituzione per guidare i bianconeri nelle sfide contro Bologna e Monza. Un traghettatore, insomma. I rumors di una separazione immediata si sono successivamente placati, ma alla Continassa non si respira un’aria serena, tutt’altro. La dirigenza, infatti, è contrariata per quanto successo all’Olimpico di Roma, in campo e fuori, con Allegri che sembrava quasi incontrollabile. Lo sfogo contro l’arbitro Maresca e tutta la squadra arbitrale gli è costato due giornate di squalifica, e un’ammenda ma ci sono altri episodi ad avere irritato i piani alti della Juve. In primis, il gesto del tecnico nei confronti di Cristiano Giuntoli: quel «vai via» rivolto al direttore sportivo durante i festeggiamenti in campo è stato scovato dalle telecamere e ha fatto il giro dei social, arrivando praticamente in ogni parte del mondo.