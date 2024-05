Rabiot salva la Juve, Salernitana acciuffata al 91'

Un gol di Rabiot in pieno recupero salva la Juventus da un’autentica figuraccia con la Salernitana, ultimissima in classifica e già condannata alla retrocessione in Serie B da diverse settimane. All’Allianz Stadium finisce 1-1 con la rete del francese ad annullare l’iniziale vantaggio di Pierozzi, con i bianconeri che sbagliano tanto e colpiscono anche tre legni, rischiando però all’ultimo secondo di incassare il colpo del ko fallito clamorosamente da Basic. Quinto pareggio di fila in campionato per gli uomini di Allegri, che non vincono da oltre un mese e vengono raggiunti a quota 67 dal Bologna. La prima grande occasione del match capita al 9’ ai padroni di casa con Vlahovic, che calcia da fuori area su appoggio di Cambiaso colpendo la traversa dopo un tocco di Fiorillo. I campani rischiano ma non disdegnano affatto a livello di voglia ed intraprendenza, trovando a sorpresa il vantaggio al 27’: sul corner di Sambia è perfetto lo stacco aereo di Pierozzi, che beffa un imperfetto Szczesny e firma l’1-0 granata.

Una decina di minuti più tardi la Salernitana ha anche una grande opportunità per il raddoppio, ma Ikwuemesi sbaglia il controllo a tu per tu con il portiere bianconero, bravo ad arginarlo in uscita pur rischiando di commettere fallo da rigore. Prima dell’intervallo Cambiaso prova a scuotere i suoi con una conclusione a giro da fuori area, che finisce per sua sfortuna sulla parte esterna del palo. Nella ripresa Allegri prova a mischiare le carte in tavola per far cambiare ritmo ai suoi, ma non sembra essere pomeriggio fortunato per la Juve. Al 59’ il neo entrato Chiesa mette Vlahovic a tu per tu con Fiorillo, il serbo però spreca tutto indirizzando a lato la sua conclusione, mentre al 66’ è Gatti ad avere sulla testa la possibile palla del pareggio fallendola da pochi passi. Nel finale i bianconeri continuano a premere sull’acceleratore e, dopo aver creato altre diverse chances (tra cui una clamorosa traversa di Miretti), trovano il pareggio in pieno recupero con Rabiot che indovina una spaccata da situazione di corner dopo una deviazione di tacco di Locatelli. All’ultimo secondo disponibile è Basic ad avere sul mancino il match point per la Salernitana, ma l’ex Lazio sbaglia da ottima posizione.