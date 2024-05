Serie A, Djuric all'ultimo respiro riacciuffa i biancocelesti: tra Monza e Lazio finisce 2-2

Djuric riprende la Lazio in pieno recupero e permette al Monza di strappare un punto nella sfida valevole per la 35 giornata di Serie A. Al Brianteo finisce 2-2 con la doppietta del bosniaco che annulla i due vantaggi biancocelesti firmati da Immobile (tornato a segnare dopo quasi tre mesi) e Vecino. La squadra di Tudor così assapora solamente la quarta vittoria di fila in campionato salendo a 56 punti, a -3 e -1 rispettivamente da Roma e Atalanta che però hanno una e due gare in meno. Per gli uomini di Palladino, che non vincono da un mese e mezzo, si tratta del terzo pari nelle ultime quattro: i biancorossi sono ora a quota 45. La prima grande occasione del match capita al 5' ai padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con un mancino in diagonale di Djuric terminato a lato di pochissimo. I biancocelesti si salvano e una manciata di minuti più tardi colpiscono: Kamada calcia dopo una respinta maldestra di Pessina, Di Gregorio si salva con l’aiuto della traversa, ma sul tap-in di Immobile il portiere brianzolo non può nulla.

I biancorossi non s'intimoriscono e continuano a fare la propria partita, costruendo la palla gol del possibile pareggio in almeno altre due occasioni: al 23' Valentin Carboni fallisce un colpo di testa da ottima posizione su cross di Colpani, mentre al 39' stessa sorte spetta a Bondo stavolta su cross dello stesso Carboni. Nella ripresa il Monza prova ad aumentare ancora di più la pressione, mentre la Lazio abbassa troppo il proprio baricentro lasciando più palleggio agli avversari. Al 62' Colpani si rende protagonista di una super giocata saltando in dribbling prima Patric e poi Mandas, ma perdendo il tempo e lo spazio per la conclusione a rete. Una decina di minuti più tardi invece arriva il meritato pareggio: Donati crossa da destra, Pessina colpisce in tuffo di testa ed impegna Mandas, sulla ribattuta poi si avventa Djuric che sotto porta non sbaglia l’1-1. Inizialmente annullata per presunto fuorigioco, la rete viene convalidata dal Var. La squadra di Tudor sembra perdere vivacità ed ispirazione, ma all’83' sfrutta un enorme regalo degli avversari per tornare avanti: Donati appoggia dietro a metà strada tra Akpa Akpro e Di Gregorio, nessuno dei due però va sul pallone e ne approfitta Vecino che allarga il piatto destro e firma il 2-1 laziale. In pieno recupero ci pensa ancora Djuric a riacciuffare i biancocelesti, segnando la doppietta personale con un gran colpo di testa su cross dalla sinistra di Pessina.