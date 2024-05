Il Parma ce l'ha fatta: basta un pareggio contro il Bari per conquistare matematicamente la promozione in Serie A

È il Parma la prima squadra promossa in Serie A. A due giornate dalla fine del campionato di Serie B, la squadra allenata da Fabio Pecchia si è conquistata la certezza matematica del ritorno nella massima serie pareggiando 1-1 a Bari. Gol di Bonny al 5’ e di Di Cesare al 23’ della ripresa.

Il Parma torna in A dopo tre anni, raggiungendo il traguardo dopo una stagione trascorsa quasi sempre in testa alla classifica. Dopo 36 giornate, la squadra emiliana ha 74 punti in 36 partite, con 21 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte e una differenza reti di +31.

Oggi la sconfitta del Venezia a Catanzaro ha consentito ai gialloblù di potersi accontentare di un punto sul campo del Bari per festeggiare la promozione. È la terza in Serie A ottenuta da Fabio Pecchia, che ci era già riuscito col Verona e con la Cremonese.

Il Bari resta terzultimo, con 37 punti, gli stessi di Ternana e Ascoli.