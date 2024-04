Cannavaro ferma Thiago Motta, Bologna-Udinese pari e rimpianti

Il Bologna fallisce l’assalto al terzo posto, l’Udinese, invece butta via due punti preziosi per la salvezza. Al Dall’Ara, la sfida tra rossoblù e bianconeri è la sfida dei rimpianti: perché gli ospiti passano in vantaggio e si fanno raggiungere nonostante la superiorità numerica. Di più, il Bologna ha pure due occasioni per completare la rimonta con Saelemaekers, ma alla fine è l’Udinese, con Davis e Brenner a fallire il match point, con il primo che stampa la conclusione all’incrocio e il secondo che fallisce il tap in a porta vuota. Finisce con i gol di Payero e Saelemaekers e tanti rimpianti, soprattutto per Cannavaro, alla prima panchina da 90 minuti in serie A, che incarta il match alla banda di Thiago Motta, che a 7 punti dall’aritmetica Champions si fa prendere dalle vertigini. I bianconeri si confermano bestia nera dei rossoblù, che avevano battuto all’andata per 3-0 e proprio come all’andata va a segno Payero, centrocampista argentino che sblocca il match nel secondo minuto di recupero del primo tempo: pasticcio del Bologna, con palla persa di Freuler sulla propria trequarti. Ne approfitta Samardzic, che verticalizza per Lucca: la conclusione è murata, ma resta vacante e Payero anticipa Posch a tu per con Skorupski e non sbaglia.

Reduce da due 0-0 casalinghi con Frosinone e Monza, la squadra di Motta si trova di fronte un’Udinese barricata nella propria metà campo. È portata al gioco, ma non abile su calci piazzati e nell’andare a trovare l’episodio che sparigli le carte. Così l’Udinese si mette in partita, con Cannavaro che presenta una squadra solida dietro e corta nei reparti, che lascia libertà di manovra fino alla linea di metà campo, intasando gli spazi da lì in poi. La tattica funziona, il Bologna colleziona corner (6 nel primo tempo, 10 alla fine) e piazzati, non occasioni e con il passare dei minuti si innervosisce e prova a sbilanciarsi. L’Udinese approfitta di due errori per involarsi in contropiede: sul primo, di Ehizibue, chiude Beukema, sul secondo non c’è scampo. Motta ridisegna il Bologna nell’intervallo, spedendo in campo Orsolini per El Azzouzi. La reazione è di nervi, sfiorando il pareggio con Aebischer e Ndoye, ma l’Udinese non cambia atteggiamento e al minuto 19 trova la seconda svolta del match: recupera, si lancia in contropiede e rimedia il secondo giallo di Beukema. Bologna in 10, Udinese che fa quasi il 2-0 proprio con Samardzic da fuori e con un colpo di testa di Kristensen, ma non chiude la gara.