Bologna da urlo, batte la Roma all'Olimpico e ipoteca la Champions

I capitolini provano a reagire e una manciata di minuti più tardi vanno ad un passo dal pareggio con Paredes, che ruba palla a Lucumi e, dopo un dribbling a rientrare sul mancino, spedisce a lato. Nel finale di primo tempo si fa rivedere in avanti il Bologna che, prima colpisce una traversa su punizione con Saelemaekers, poi trova il raddoppio con Zirkzee che gela l’Olimpico. Nella ripresa è veemente e rabbiosa la reazione della Roma, che al 50’ sfiora di nuovo un gol con El Shaarawy (salvataggio di faccia di Posch praticamente sulla linea) e al 55’ si rimette in corsa con il neo entrato Azmoun: l’iraniano colpisce di testa su cross di Pellegrini, Skorupski gli dice di no anche sulla prima ribattuta ma sul terzo tentativo non può nulla. Passano però solo 10 minuti e il Bologna rimette a debita distanza gli avversari con il terzo gol di Saelemaekers, che s’inventa un dolce tocco sotto a tu per tu con Svilar dopo una splendida palla di Zirkzee. Per la squadra di De Rossi si rimette in gran salita la strada per la rimonta: soltanto nel finale Pellegrini ha la chance per riaccendere un minimo le speranze, ma la getta al vento calciando alto di mancino da posizione invitante.