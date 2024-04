L'Empoli con Cerri affonda il Napoli e vede la salvezza

Torna a vincere l’Empoli davanti al proprio pubblico e lo fa contro un Napoli venuto in Toscana per cercare punti per l’Europa.

Finisce 1-0, decide un gol di Cerri all’inizio, poi i toscani reggono fino al termine gli assalti dei partenopei. Un Napoli irriconoscibile, forse uno dei più brutti visti finora in questo campionato. Una prestazione forse più insufficiente di quella dell’andata al ’Maradonà, quando i toscani vinsero 1-0 con gol nel finale di Kovalenko, che non è andata giù ai tanti tifosi presenti al Castellani, in silenzio per 15’ a inizio partita, quindi pronti a fischiare all’intervallo e infine decisi nell’accusare la squadra alla fine.

Il ct, Luciano Spalletti, presente in tribuna e molto festeggiato, specie dai sostenitori del Napoli, assiste ad uno spettacolo inaspettato, con gli azzurri di Nicola meritatamente in vantaggio dopo soli quattro minuti, grazie alla prima rete in campionato di Cerri, e poi capaci di tenere il vantaggio fino al 90’. I partenopei all’inizio tengono il pallino del gioco con Lobotka, Anguissa e Zielinski, molto bravi a metà campo, ma l’Empoli le sue sgroppate in avanti le fa da subito e viene premiato quando un tocco di Fazzini per Gyasi permette all’ex Spezia di crossare per il solo Cerri in area di rigore.