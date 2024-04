Il Cosenza fa poker sul campo della Reggiana: al Barbera arriverà una squadra reduce da tre sconfitte consecutive

Poker schiacciante del Cosenza sul campo della Reggiana e ritorno al successo dopo otto partite senza esultanze. Una gara che non c'è mai stata: due reti nel primo tempo e due nella ripresa per i cinici calabresi.

Sblocca D’Orazio di testa, sovrastando nell’occasione Fiamozzi. Il raddoppio ha la firma di Tutino (nella foto nella gara contro il Palermo), con un destro a giro: raggiunto Brunori a quota 15 nella classifica dei bomber.

Nella ripresa non c'è la vera reazione della Reggiana, prossimo avversario del Palermo al Barbera, al terzo kappao di fila (non era mai successo in campionato quest’anno) dopo l'exploit di Venezia. Il Cosenza difende e riparte: Forte nel finale trova due gol, prima su piazzato di Calò e poi con un sinistro da fuori deviato da Marcandalli.