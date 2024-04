Okafor salva il Milan, è solo pari col Sassuolo

Il Milan si prende quanto basta per mantenere i 6 punti di vantaggio sulla Juve, consolidando così il secondo posto. Un pari in rimonta (3-3), meritato, quello conquistato dai rossoneri sul campo di un Sassuolo affamato di punti, in vantaggio per quasi tutta la partita, ma costretto ad accontentarsi di un solo punto che non cambia granché la difficile classifica. Per il Milan è stata una gara sofferta che solo nel finale all’84’ ha saputo pareggiare con la rete di Okafor, dopo essere stata sotto 3 a 1 e avere rischiato il 4 a 1 sul contropiede fallito da Laurientè. All’inizio il Milan ha iniziato troppo morbido consentendo al Sassuolo di andare avanti 2 a 0 dopo dieci minuti. Le parate decisive di Consigli e i due gol annullati per fuorigioco ai rossoneri hanno impedito alla squadra di Pioli di prendere in mano il match. E con l’ingresso di alcuni big, è stata evitata una sconfitta che avrebbe fatto sicuramente rumore, anche in vista del ritorno di Europa League.

Come già preannunciato alla vigilia, il turnover disposto da Pioli in vista del ritorno di coppa con la Roma ha presentato un Milan imbottito di seconde linee. In attacco c’è Leao ma non Giroud e Pulisic (entrati poi nel finale) sostituiti da Chukwueze e Jovic. Out anche Maignan per affaticamento, rilevato tra i pali da Sportiello.

Parte forte il Sassuolo che, dopo aver rischiato sulla conclusione al volo di Florenzi, al 4’ è già in vantaggio. Azione che si sviluppa sulla destra, Volpato evita la marcatura di Thiaw, mette in mezzo, palla sui destro di Pinamonti che non sbaglia il suo decimo centro stagionale. Al 9’ primo cambio del Sassuolo: esce Toljan per un problema muscolare, al suo posto Tressoldi che va a marcare Leao. Neroverdi scatenati, difesa milanista troppo morbida e anche sfortunata. Al 10’ spunto di Laurientè che supera Kjaer, in uscita Sportiello la tocca, ma il rimpallo favorisce il sassolese che può comodamente segnare. Due a zero per il Sassuolo dopo appena dieci minuti di gioco.