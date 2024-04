Grande paura per N'Dicka, ha un malore e si accascia: sospesa Udinese-Roma

Paura a Udine per Evan N’Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. Secondo le prime ricostruzioni il giocatore ha avvertito un dolore al petto. Il difensore, trasportato in barella, ha fatto il segno dell’ok verso la panchina. La gara è stata però sospesa.

Dopo che De Rossi era entrato in campo spiegando all’arbitro che le condizioni di N’Dicka erano critiche, anche se il giocatore era cosciente, sono stati i suo compagni giallorossi a manifestare preoccupazione e impossibilità di proseguire la partita che si era fermata attorno al minuto 70 sul risultato di 1-1. De Rossi ha riunito tutto la squadra in cerchio per decidere cosa fare ed ha poi comunicato all’arbitro Pairetto e al tecnico dell’Udinese Cioffi che la Roma non se la sentiva di proseguire. L’Udinese ha accettato e Pairetto ha ordinato il rientro negli spogliatoi, mentre il capitano Pellegrini spiegava ai tifosi cosa era accaduto. La squadra si è poi diretta all’ospedale di Udine per accertarsi delle condizioni del compagno di squadra, che è ricoverato in codice giallo per accertamenti.