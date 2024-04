Cosenza-Palermo 1-1, partita finita: Tutino risponde al gol di Buttaro, per Mignani un altro pareggio

Il Palermo gioca oggi a Cosenza una gara che dovrà dire principalmente quanto è servita la cura Mignani. Squadre con moduli speculari Cosenza e Palermo, almeno nella fase difensiva. Di Francesco farà da trequartista con i rosa in attacco e ripiegherà nella linea di centrocampo quando la palla sarà in mano agli avversari. Proprio l'attaccante ex Lecce, portato dalla fascia al centro del campo, con licenza di spaziare, potrebbe rappresentare la soluzione in più per un Palermo che davanti ha due bocche da fuoco come Brunori e Mancuso, entrambi in gol contro la Sampdoria.

Queste le formazioni iniziali

Cosenza (3-5-2): 1 Micai; 23 Venturi, 5 Camporese, 13 Meroni; 31 Canotto, 26 Praszelik, 14 Calò, 98 Zuccon, 99 Frabotta; 9 Tutino 16 Antonucci. In panchina: 77 Marson, 12 Lai, 17 Cimino, 18 Gyamfi, 35 Occhiuto, 6 Fontanarosa, 11 D’Orazio, 34 Florenzi, 42 Voca, 24 Viviani, 30 Mazzocchi, 19 Crespi, 10 Forte. Allenatore: Viali

Palermo (3-4-1-2): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni; 25 Buttaro, 4 Gomes, 53 Henderson, 3 Lund; 17 Di Francesco; 7 Mancuso, 9 Brunori. In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 8 Segre, 31 Aurelio, 6 Stulac, 80 Coulibaly, 11 Insigne, 70 Traorè, 27 Soleri. Allenatore: Mignani