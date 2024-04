La Juventus stringe i denti e batte la Fiorentina con un gol di Gatti

È ancora convalescente, ma intanto la Juve conquista la seconda vittoria di fila senza subire gol. Dopo il 2-0 alla Lazio in coppa Italia, ecco il bis in campionato: l’1-0 è firmato Gatti, poi ci sono altre reti annullate dal Var. Tutto questo è nel primo tempo, ma nell’ultima mezz’ora è una sofferenza unica, con la Fiorentina che sfiora il pari in più occasioni e colpisce anche una traversa con Gonzalez. Allegri punta sulla Juve di coppa, l’unico cambio è il portiere, con Szczesny che si riprende il posto tra i pali. In attacco il tecnico sceglie la coppia degli ex, Vlahovic e Chiesa, vogliosi di colpire per la prima volta dall’addio a Firenze. Anche Italiano si affida a un attaccante per il quale questa sfida non è come tutte le altre: il Gallo Belotti, da ex capitano del Toro, cerca una rivincita dal sapore di derby. Sorprende vedere in panchina Beltran, l’allenatore gli preferisce Barak con Gonzalez e Kouame a completare la batteria di trequartisti.

La Juve morde subito una Fiorentina impaurita e spaesata, dopo 11 minuti Terracciano ha già preso due gol ma sia McKennie che Bremer (con una deviazione sfortunata a pochi metri dalla linea sul tentativo a porta vuota di Vlahovic) sono in fuorigioco e si resta sullo 0-0. Il vantaggio è nell’aria e arriva al 21’: angolo di Kostic, Bremer colpisce il palo e Gatti fa il più semplice dei tap-in. Italiano continua a sgolarsi dalla panchina ma i viola non reagiscono, anzi ne prendono un altro firmato Vlahovic ma anche in questo caso la rete non è convalidata per una posizione irregolare di McKennie. Soltanto negli ultimi minuti di primo tempo la Fiorentina comincia a prendere coraggio, anche se l’unico tentativo è di Biraghi dalla distanza e termina sul fondo. Si va negli spogliatoi sull’1-0, la Juve lascia aperta la partita nonostante i quattro gol segnati. Italiano fa subito due cambi e sorprende perché, oltre a lanciare Lopez per Mandragora, decide di togliere Belotti e inserire Sottil, spostando Kouamé come riferimento più avanzato.