La Fiorentina supera l’Atalanta con una sberla da lontano di Mandragora

Fase iniziale compassata da entrambe le parti. L’Atalanta fa girare il pallone nei pressi della propria area di rigore. La Fiorentina pressa alta, ma senza successo. La prima combinazione della Fiorentina arriva al 9’ con Beltran e Gonzalez: il numero nove viola scatta in profondità, difende bene palla e scarica a rimorchio per il numero dieci che si incunea in area e col destro tenta un tiro-cross che però viene allontanato dalla difesa dell’Atalanta. La partita sale di livello e intensità, con la Fiorentina che al 23’ per tre volte va vicina al gol ma trova sempre una respinta nerazzurra: su un calcio d’angolo dalla sinistra di Mandragora, prima Beltran, poi Bonaventura per due volte tentano il tiro ma tutte e tre le volte sono murati dalla difesa dell’Atalanta, l’ultimo col piede dal portiere Carnesecchi.

La Fiorentina vince 1-0 contro l’Atalanta la semifinale di andata della Coppa Italia, ma c’è il rammarico per un risultato che poteva essere più ampio per le tante occasioni da gol create ma non concretizzate. Finalista che si deciderà nella gara di ritorno a Bergamo del prossimo 24 aprile.

La Fiorentina ci crede e continua a macinare gioco, costringendo l’Atalanta di Gasperini a non distendersi bene sul campo: bravo Bonaventura a giocare alto e portare Pasalic a non scendere oltre la propria metà campo. Al 25’ bel cross a rientrare col mancino di Nico Gonzalez per la spizzata di Belotti, che non riesce a deviare da pochi passi di testa dalla porta difesa da Carnesecchi che evita il gol smanacciando il pallone. Un minuto dopo ci prova l’Atalanta, sfruttando un errore in impostazione di Kayode: Lookman recupera palla e i nerazzurri provano a ripartire in contropiede Koopmeiners arriva a tirare a colpo sicuro dal limite ma viene rimpallato da una provvidenziale chiusura di Mandragora.

Passano una manciata di minuti e al 31’ la Fiorentina passa in vantaggio con un gran gol di Mandragora: il centrocampista viola riceve palla ai venticinque metri dove carica il sinistro e tira fuori una conclusione di rara potenza e precisione che tocca in palo alla destra di Carnesecchi e si insacca. La Fiorentina è meritatamente in vantaggio mentre l’Atalanta continua a giocare come se avesse il freno a mano tirato, soprattutto nei suoi uomini migliori chiamati a fare la differenza.