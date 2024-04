La Roma stecca a Lecce, finisce senza reti

Lecce e Roma, pari e patta. Termina zero a zero la sfida del Via del Mare e la Roma, dopo quattro vittorie di fila, interrompe nel Salento la corsa Champions, raggiunge quota 52 punti a vede scappare il Bologna a + 5. E’ mancato solo il gol nella pasquetta salentina, con le due squadre che non si sono risparmiate in fatto di corsa e conclusioni, con il Lecce che spreca tanto sotto porta (errori pesanti di Piccoli e Dorgu), e Roma un pò al di sotto rispetto alle ultime uscite: alle porte il derby nel prossimo turno, ghiotta occasione per riprendere la corsa Champions. Il Lecce di Gotti, alla sua seconda gara con la porta imbattuta, continua la corsa salvezza e mantiene invariate le distanze dalla inseguitrici.

All’esordio casalingo Gotti che, rispetto alla vittoria di Salerno, cambia solo un elemento: panchina per Oudin, al quale viene preferito Dorgu. Il giovane danese compone il tridente d’attacco con Almqvist e Piccoli, alla loro spalle Krstovic. In casa Roma nella difesa cambiano due elementi rispetto all’ultima uscita: N’Dicka difensore centrale e Angelino sull’out sinistro, con Llorente che parte dalla panchina, mentre Spinazzola è out. A centrocampo Paredes, non al meglio, parte dal primo minuto, sul fronte offensivo Dybala, ancora alle prese con qualche fastidio, lascia spazio a Baldanzi che, con Lukaku e Zalewski completa il reparto. Si parte e la prima occasione (6’) è di marca ospite: calcio d’angolo a rientrare di Paredes, Bove spizzica di testa la sfera, ma Falcone è attento e respinge con un gran riflesso. Ci prova Baldanzi (10’) che, liberatosi dalla marcatura, trova lo spazio di calciare dal limite dell’area, ma la sfera termina di poco fuori. Il Lecce prova a sorprendere la Roma con rapide ripartenze, in una di queste N’Dicka trattiene vistosamente Krstovic: giallo e cartellino pesante, diffidato salterà il derby contro la Lazio. I giallorossi di casa ci credono e aumentano la pressione, e al 22’ si divorano una grossa occasione da gol. Discesa di Dorgu, palla a Piccoli che si gira dal limite dell’area e calcia frettolosamente, con la sfera che esce di poco fuori. Alla sua destra due compagni lasciati soli dalla difesa romanista, ma Piccoli non li vede. Ancora Lecce (28’), con Gallo che, in azione solitaria, supera Paredes, arriva al limite dell’area e calcia di sinistro: Svilar attento devia in corner. La Roma prova a rimettere il naso fuori la propria metà campo, ma è sempre il Lecce a condurre le danze, ancora con Piccoli (rimedia prima un giallo per una trattenuta su Baldanzi) che, servito da Krstovic, calcia di prima intenzione con il sinistro, conclusione centrale e Svilar blocca (42’). Ancora Roma distratta in difesa, ancora Piccoli che calcia da posizione defilata, il pallone termina alto (42’).