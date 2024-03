Scommesse anche in Premier, Tonali deferito dalla federcalcio inglese

Una cinquantina di scommesse effettuate dal suo arrivo al Newcastle in agosto fino al blitz a Coverciano del 12 ottobre scorso mettono di nuovo nei guai Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, che sta già scontando i dieci mesi di squalifica inflitti dalla Figc per aver puntato su partite di calcio, è stato deferito dalla federcalcio inglese (Fa) che voleva chiarire se il giocatore, il quale ha ammesso di essere affetto da ludopatia, avesse proseguito nella condotta illegale dopo l’arrivo in Inghilterra. Tonali avrà tempo fino al 5 aprile per presentare la sua difesa ma c’è il rischio una nuova sanzione che potrebbe allontanare il suo ritorno in campo, previsto per il prossimo settembre.

La Football Association ha annunciato in un breve comunicato ufficiale che Tonali è accusato di «aver violato le regole di condotta» piazzando 50 scommesse sulle partite «tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023», quando era un tesserato del Newcastle: le due date fanno riferimento all’inizio della Premier e al blitz a Coverciano che scoperchiò il caso. Dunque, Tonali scommisse anche dopo aver cambiato maglia, su partite che la giustizia sportiva italiana non aveva preso in considerazione.