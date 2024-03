Tonfo della Cremonese, il Parma vince ancora e vola verso la Serie A

L’ultimo turno di Serie B prima della sosta per le Nazionali regala tante emozioni. Il Parma batte 2-1 la Feralpisalò ed intravede la Serie A. Altra grande prova di forza da parte dei crociati di Fabio Pecchia, che riescono a superare i bresciani con le reti di Bonny e Estevez, con in mezzo il pari momentaneo dei gardesani con Dubickas.

Per la seconda posizione in classifica è bagarre con tre squadre in due punti, un gruppone guidato dal Venezia, ieri vittorioso 3-0 a Palermo, che ha scavalcato la Cremonese, che questo pomeriggio è caduta pesantemente a Bolzano 3-0 per mani del Sdtirol. La sblocca al 39’ Odogwu con un potente colpo di testa, nella ripresa Ciervo e Merkaj archiviano la pratica. Al quarto posto c’è il Como, che senza grande fatica ha la meglio per 3-1 sul Pisa. Dopo dieci minuti subito 2-0 per i lariani grazie a Gabrielloni e Bellemo, quest’ultimo abile a sfruttare un’incomprensione della retroguardia pisana. Nella ripresa accorciano i toscani con Barbieri, ma Cutrone cala il tris.