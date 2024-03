Sarri divorzia dalla Lazio, in panchina il suo vice Martusciello

La Lazio ha ufficializzato la fine del rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri e ha affidato la squadra al suo vice Giovanni Martusciello (nella foto). «La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra - sottolinea il club in una nota - La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello».

Dunque il Comandante, Maurizio Sarri, abbandona la nave. L’ormai ex allenatore della Lazio, nel primo pomeriggio di ieri (12 marzo), ha rassegnato le dimissioni. La decisione è arrivata dopo un colloquio prima con la squadra e poi con il ds Angelo Fabiani. La sensazione che ha portato il tecnico a salutare prima della naturale scadenza del contratto, fissata per l’anno prossimo, è che la squadra non lo seguisse più al 100%. Nessun ammutinamento, certo, ma alcuni atteggiamenti non hanno convinto a pieno l’allenatore che, con un colpo di teatro, ha deciso di dare le dimissioni e lasciare il centro sportivo di Formello, dove la squadra è in ritiro dopo la sconfitta con l’Udinese. A seguirlo, però, non ci sono i suoi collaboratori: lo staff che si era insediato insieme a Sarri ha deciso di non rassegnare a sua volta le dimissioni.