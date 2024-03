Frena il Napoli formato Calzona, con il Torino non va oltre il pari

Il Napoli rallenta la sua rincorsa verso la qualificazione Champions. Con il Torino finisce 1-1 e la squadra di Francesco Calzona non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva. La partita è dura, contrassegnata da una lotta aspra in ogni angolo del campo con il Torino che difende il risultato con ardore e riesce a portare a casa un punto grazie a una prestazione agonisticamente molto intensa.

Nel Napoli brilla Kvaratskhelia, che fa ammattire la difesa avversaria e riesce a segnare un solo gol soltanto perché Milinkovic-Savic è autore di una prestazione eccellente ed è in gran parte per merito del portiere se i granata escono imbattuti dal Maradona.

Il Torino è come sempre molto aggressivo e molto rigido nelle marcature a uomo e centrocampo e ciò finisce inevitabilmente per rallentare la costruzione delle azioni offensive del Napoli che solo raramente trova la possibilità di servire in profondità Osimhen e Kvaratskhelia.

La squadra di Ivan Juric, che è in tribuna per squalifica e che è sostituito in panchina da Matteo Paro, proprio grazie alla incisività e all’ardore con il quale i suoi centrocampisti riescono a coprire la zona centrale del terreno di gioco, riesce in qualche circostanza a presentarsi minaccioso davanti alla porta di Meret. In questo senso è fondamentale il lavoro di Vlasic che occupa una posizione intermedia tra il centrocampo e l’attacco e che gli azzurri non riescono sempre a contrastare con efficacia.