La Juventus spreca, il Napoli vince e si rilancia

Vince il Napoli una partita di sofferenza e di lotta mentre la Juventus recrimina per aver gettato al vento una gran quantità di occasioni da gol sprecate incredibilmente lungo tutto l’arco della gara. La vittoria è pesante per la squadra di Calzona perché la rilancia nella lotta per un posto in Europa. Il Napoli dimostra di aver assorbito le nuove disposizioni tattiche dell’allenatore subentrato a Mazzarri e anche la condizione fisica pare migliorata rispetto alla precedente gestione tecnica.

Allegri tiene in panchina Gatti e sposta Rugani sulla destra per far posto dal lato opposto ad Alex Sandro. A centrocampo il tecnico della Juve sceglie Iling Junior sulla fascia sinistra. Nel Napoli Traorè vince il ballottaggio con Zielinski, mentre la fascia sinistra della difesa è presidiata da Juan Jesus e Olivera.

Il Napoli nella prima frazione di gioco fa registrare un maggior controllo del pallone, ma chi si rende maggiormente pericolosa è la Juventus, che costruisce, senza trasformarle, occasioni da gol a raffica. Vlahovic sbaglia per tre volte da posizioni estremamente favorevoli. In due circostanze l’attaccante serbo con le sue conclusioni manda il pallone sul fondo, mentre nella terza occasione il pallone colpisce il palo sinistro della porta di Meret. Altre buone occasioni per i bianconeri vengono fallite da Iling Junior e da Miretti.