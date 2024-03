Il Como vince il big-match col Venezia, la Cremonese vola al secondo posto

Il Como vince con il Venezia il suo primo big match del campionato grazie a una rete al novantesimo del suo bomber Patrick Cutrone (nella foto), tornato in campo dopo oltre un mese di assenza per infortunio, e si proietta al terzo posto in classifica in solitaria.

Partita combattuta dalle due squadre, con un botta e risposta nel giro di due minuti nel primo tempo, quando alla rete di Verdi replica con un gol di testa Pohjanpalo. Ma al novantesimo, su un bel traversone di Iovine, Cutrone ritrova la sua vena segnando da posizione angolata il gol del successo comasco.

Approfitta del passo falso dei lagunari la Cremonese, che a tempo scaduto - in dieci per un rosso a Johnsen - espugna 1-0 il campo del Modena con un colpo di testa di Bianchetti e vola al secondo posto in solitaria. Si porta, invece, al quinto posto il Catanzaro, che si aggiudica 2-0 il derby con il Cosenza, davanti a 20.000 spettatori. Cinico e spietato l’undici di Vivarini che con gli stessi marcatori dell’andata (Iemmello e Biasci) incassa un successo importante contro una formazione rognosa, rimasta in dieci al 32' della ripresa per il secondo giallo rimediato da Venturi. Nel finale Macai evita il tris parando un rigore a Bisci.