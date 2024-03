Il Parma ne fa 3 alla Ternana, colpo salvezza del Südtirol

Il Parma torna a vincere e allunga in testa alla classifica della Serie B. La squadra di Fabio Pecchia (nella foto) batte in trasferta la Ternana (che aveva castigato il Palermo nel turno infrasettimanale) e sale a 59 punti, al momento a +8 sul Venezia. Le reti di Bonny, Benedyczak e un autogol di Casasola valgono il 3-1 del Liberati. Nella sfida salvezza del Druso, il Südtirol supera il Lecco per 1-0. La decide Tait in pieno recupero.

Domani, domenica 3 marzo, le altre gare. Alle 16.15 si giocano: Bari-Spezia, Feralpisalò-Sampdoria, Ascoli-Reggiana, Como-Venezia, Cittadella-Pisa e Cosenza-Catanzaro. Alle 18.30, Modena-Cremonese chiuderà la 28ª giornata.