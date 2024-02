Il Parma rallenta, ne approfittano Cremonese e Como

Il Parma capolista viene fermato sull'1-1 al Tardini da un buon Cosenza. I ducali, rimasti in inferiorità numerica nel finale per l’espulsione di Balogh, dopo essere andati in vantaggio con Cyprien, vengono ripresi dalla rete di Camporese. Tutino colpisce un palo, ma ancora più clamorosa è la traversa colpita da Man.

La Cremonese ne approfitta e, grazie al successo per 2-1 ottenuto al Ferraris contro la Sampdoria, si porta a -6 dagli emiliani: decisivi i gol di Johnsen e Falletti, che rendono vano il momentaneo pareggio di Ghilardi. Spettacolare la rete dell'ex Venezia dopo soli 5' di gioco: semina tutta la difesa avversaria e spara nell'angolo un tiro imprendibile.

Il Como tiene il passo, aggiudicandosi per 3-0 il derby del Lario contro il Lecco con le marcature di Goldaniga (nella foto contro Brunori in Palermo-Como), Bellemo e Abildgaard e si porta al terzo posto con 49 punti. Il Lecco, dal suo canto, resta ultimo in classifica insieme alla Feralpisalò con soli 21 punti. Brusca battuta di arresto per il Palermo che, tra le mura amiche del Renzo Barbera, viene sorpreso 2-3 dalla Ternana e scivola al quinto posto: a segno Pereiro, Pyythia e Raimondo per i rossoverdi, Lund e Brunori per i rosanero.