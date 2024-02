Il Cittadella è in caduta libera. Per la formazione di Gorini arriva sesta sconfitta consecutiva. Al Tombolato passa il Catanzaro per 1-2 trascinato da capitan Iemmello. Ossigeno per il Sudtirol che batte il Bari di Iachini per 1-0. Fa festa anche l’Ascoli che in trasferta batte 1-0 Feralpisalò e la inguaia. Finisce senza reti Brescia-Reggiana. Adesso in campo Como-Parma, Pisa-Venezia e Ternana-Lecco.

Beppe Iachini (foto dal sito del Calcio Bari)