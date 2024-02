Ottavi di Europa League: la Roma col Brighton di De Zerbi, per il Milan c'è lo Slavia Praga

Eliminato il Feyenoord negli spareggi, l’avventura della Roma in Europa League proseguirà agli ottavi contro il Brighton di Roberto De Zerbi: lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Nyon. I giallorossi giocheranno l’andata il 7 marzo all’Olimpico, ritorno il 14 in Inghilterra.

Sarà, invece, lo Slavia Praga l’avversario del Milan. I rossoneri, che nei play-off hanno avuto la meglio sul Rennes, giocheranno l’andata a San Siro il 7 marzo, ritorno il 14 in Repubblica Ceca. L’Atalanta affronterà lo Sporting Lisbona. I nerazzurri, che avendo vinto il girone si erano guadagnati l’accesso diretto fra le migliori 16 squadre del torneo, giocheranno l’andata il 7 marzo in Portogallo, ritorno il 14 a Bergamo. Dopo averlo già affrontato ai gironi, la Dea dovrà fare nuovamente i conti infatti con lo Sporting per puntare i quarti.

Sorteggi in agrodolce, dunque, perché le italiane hanno evitato gli spauracchi Liverpool e Leverkusen, ma i giallorossi di Dybala dovranno vedersela con gli inglesi dell'ex tecnico del Sassuolo.