Dani Alves condannato a 4 anni e mezzo per stupro

L’ex campione del Barcellona Dani Alves è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. Il calciatore brasiliano, che ha giocato anche nella Juventus, era accusato di aver violentato una donna nei bagni di una discoteca di Barcellona. Secondo i giudici «è dimostrato che la vittima non ha acconsentito e che esistono elementi di prova, oltre alla testimonianza del denunciante, per ritenere provato lo stupro», nella loro decisione pubblicata due settimane dopo la fine del processo.

Il tribunale ha imposto ad Alves anche 5 anni di libertà vigilata, dopo la fine della pena, e 9 anni di obbligo di allontanamento ad almeno un chilometro di distanza dal domicilio della vittima, oltre a 150.000 euro di risarcimento dei danni.

La Procura aveva chiesto una condanna a nove anni. La sua difesa, però, ne aveva chiesto l’assoluzione e, in caso di condanna, il suo legale aveva evocato il consumo di alcol come una delle possibili attenuanti. Il quarantenne ex calciatore del Barcelona e del PSG può impugnare la sentenza. Alves è stato portato in tribunale a Barcellona a bordo di un furgone della polizia proveniente dal carcere spagnolo dove è detenuto da 13 mesi in attesa di giudizio. La violenza si sarebbe consumata nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2022.