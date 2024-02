Addio a Brehme, il campione-leggenda di Inter e Germania

La Germania calcistica e l’Inter piangono uno dei loro indimenticati campioni. Andreas Brehme è morto a Monaco di Baviera, a soli 63 anni, per un arresto cardiaco. Per i tedeschi rappresenta un’icona vincente come quella di Paolo Rossi per gli azzurri, in Italia ha lasciato il segno nell’Inter dei record guidata da Trapattoni: è Brehme del resto l’autore del gol, su rigore, che nel 1990 ha regalato alla Germania il Mondiale di calcio. Una rivincita contro l’Argentina di Diego Armando Maradona che quattro anni prima li aveva battuti in finale in Messico.

Taciturno, seppur sempre sorridente, e molto riservato rispecchiava lo stereotipo che in Italia si aveva e in parte si ha dei tedeschi: serio e gran lavoratore. Eppure di quella squadra fortissima era uno dei trascinatore anche fuori dal campo. Lo si capisce dalle parole dei suoi compagni che ora scioccati lo ricordano. «Ciao Amico mio, o come ti chiamavo io ’shazzy’, non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo», ha scritto sui social Walter Zenga, storico portiere e capitano di quell’Inter, che ha voluto salutarlo pubblicamente. «Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro...».

Sì, perché Brehme era ambidestro, cosa rara in quegli anni, e poteva giocare sia a destra che a sinistra. Era nato il 9 novembre 1960 ad Amburgo ed aveva iniziato fin da bambino a giocare: a 5 anni già dava i primi calci al pallone in una squadra locale allenata dal padre, un ex giocatore dilettante. Molto rapido era molto bravo tecnicamente in quanto capace di giocare in varie zone del campo. Il suo piede naturale era il sinistro ma non faceva distinzioni e calciava con entrambi. La sua caratteristica principale era però la determinazione. Un episodio descrive bene il suo carattere: riuscì a segnare un gol dalla distanza con il piede fratturato, dopo essere entrato in campo togliendosi il gesso e utilizzando una fasciatura. Dopo l’incontro fu costretto ad un’operazione chirurgica.