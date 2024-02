Zeman operato al cuore, impiantati 4 bypass: stagione finita a Pescara

Intervento riuscito ma stagione probabilmente finita per Zdenek Zeman. Il tecnico del Pescara è stato sottoposto ad una operazione per l’inserimento di 4 stend, da parte dell’equipe guidata dal dottor Stefano Guarracini.

Il decorso operatorio per il boemo si prevede piuttosto lungo e questo potrebbe implicare una conclusione anticipata della stagione sportiva. Nelle prossime ore si conosceranno i tempi di durata della convalescenza, con la società pescarese che dovrà decidere cosa fare, fermo restando la vicinanza umana e sportiva a Zeman che in queste ore ha ricevuto l’affetto di tantissimi tifosi. Zeman che in Sicilia ha allenato le giovanili del Palermo, poi il Licata dei miracoli e il Messina, era stato ricoverato a dicembre per una lieve ischemia.

Sabato scorso in panchina a guidare la squadra nel match dell’Adriatico con la Lucchese sarà ancora Giovanni Bucaro.