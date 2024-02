Il Crotone esonera Zauli e sulla panchina potrebbe arrivare un altro ex rosanero: Silvio Baldini

Il Crotone, club che milita nel girone C del campionato di Serie C, ha reso noto di «aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali». La squadra è settima in classifica con 43 punti ed è reduce da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo nel match casalingo contro il Taranto.

Già nei mesi scorsi l’ex calciatore del Palermo era stato sul punto di lasciare la panchina dei calabresi, ma in quel caso furono i giocatori a opporsi al suo licenziamento. Tra i nomi più gettonati per la sua successione, quello di Silvio Baldini, il tecnico che due stagioni fa riportò il Palermo in Serie B.