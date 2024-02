La Fiorentina frena con l'Empoli, Champions più lontana

Empoli e Fiorentina pareggiano il derby dell’Arno che termina 1-1. Nel primo tempo gol di Beltran per i viola, nella ripresa pari su rigore per Niang, entrato a inizio secondo tempo. M’Baye Niang è il primo giocatore dell’Empoli capace di andare a segno nelle prime due presenze assolute con il club toscano in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Peraltro il senegalese ha segnato sempre dal dischetto. La Fiorentina al ‘Castellanì ha ricevuta una breve contestazione della sua tifoseria che chiede alla squadra di Italiano maggiore impegno. Per l’Empoli, ma soprattutto per Davide Nicola, è il quinto risultato utile consecutivo nelle cinque gare in cui ha guidato i toscani: 2 vittorie e tre pareggi, mai successo, è un record. Punto pesante per l’Empoli che sale a 22, staccando Sassuolo e Verona che sono a 20.

La gara si gioca davanti a 12.000 persone con oltre 4.000 sostenitori viola. Per Italiano è la centoquarantesima formazione diversa da allenatore della Fiorentina. Faraoni vince il ballottaggio con Kayode sulla corsia destra, mentre Milenkovic e Martinez Quarta vengono preferiti a Ranieri al centro della difesa. Panchina anche per Arthur, che lascia spazio a Mandragora, e Bonaventura, con Beltran schierato alle spalle di Belotti. C’è Sottil, e non Ikoné, in posizione di esterno sinistro offensivo. Per l’Empoli nessuna sorpresa, Walukiewicz è tornato tra i titolari dopo la squalifica di Salerno.

La gara nel primo tempo non decolla. Poche le vere occasioni. Al 29’ arriva il vantaggio della Fiorentina con Beltrán. Azione che si gioca coi padroni di casa momentaneamente in dieci per l’infortunio di Grassi (poi sostituito da Marin), Mandragora serve l’argentino in area che girandosi incrocia col destro e batte Caprile con un diagonale rasoterra. Un vantaggio legittimato dai viola quando al 42’ colpisce un palo con Martinez Quarta inserendosi sulla punizione-cross di Biraghi. L’argentino brucia Cacace e mette paura a Caprile. Un primo tempo scialbo per l’Empoli pericoloso solo con una discesa di Cambiaghi.