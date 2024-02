Impresa della Lazio, un rigore di Immobile regala a Sarri la vittoria sul Bayern

Il giorno di San Valentino è un mercoledì da leoni biancocelesti. L'1-0 sul Bayern è una polizza che non garantisce la qualificazione ai quarti di Champions e la Lazio, il 5 marzo a Monaco, è attesa ad una durissima, forse disperata, difesa del gol realizzato su rigore da Ciro Immobile nella ripresa. Però è pur sempre qualcosa, una importante base di partenza. Alla vigilia Maurizio Sarri aveva chiesto ai suoi di affrontare la montagna con il coltello ed un sorriso tra i denti ed è stato accontentato. Nonostante la coperta sempre corta - sbilanciarsi in avanti ed esporsi al contropiede o arroccarsi in difesa, rischiando l'assedio - la Lazio ha interpretato una partita accorta, diligente, di sacrificio collettivo. Ed ha saputo fruttare almeno una delle poche occasioni concesse dal Bayern. All'Olimpico Tuchel non rinuncia all'esperienza di Thomas Mueller e l'attaccante torna tra i titolari dall'inizio, al pari di Joshua Kimmich, impiegato solo 30 minuti nel 3-0 incassato contro il Leverkusen. Il tecnico abbandona poi la sua difesa a tre, schierata nel ko in Bundesliga per tornare ad un più tradizionale 4-2-3-1, con Kane unica punta supportato dal trio Sané-Muller-Musiala. Sarri sceglie Cataldi come cervello del centrocampo, vista l'indisponibilità dell'ultimo minuto di Vecino, fermato nel riscaldamento dall'acutizzarsi di un problema muscolare. Affida a Isaksen, Immobile e Felipe Anderson il compito di scardinare la difesa biancorossa.

Zero preliminari, l'avvio è subito ad alta intensità ed il Bayern si presenta con due occasioni per Kimmik e Kane, entrambi fuori bersaglio. La Lazio tenta di respirare con il palleggio, ma non è facile contro il pressing tedesco, che scatta già a pochi metri dall'area di Provedel, portato sempre da almeno due-tre giocatori. Dopo 20 minuti in apnea, la Lazio tira fuori la testa con un bel destro di Luis Alberto, alto di poco. Ma è un attimo, e subito il Bayern riprende a macinare gioco sull'uscio della porta biancoceleste. Alla lunga non può che nascerne una punizione dal limite, come quella battuta da Sané al 32'. Palla che fischia a lato di un nulla. La mira fa difetto da entrambe le parti: ci prova Isaksen da fuori area, ma spedisce alto. Quindi un'azione corale porta Musiala al tiro, sopra la traversa anche questo. Primo tempo con diverse occasioni da rete, soprattutto per i bavaresi, ma nessuna vera parata.