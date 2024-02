L'Atalanta è scatenata, 4 gol al Genoa e quarto posto

Quarta vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta che, al di là del risultato finale maturato soprattutto nel recupero extralarge (13’), ha superato un buon Genoa alla fine applaudito comunque dai propri tifosi. Bergamaschi comunque sempre in controllo della gara, dal vantaggio di De Ketelaere nel primo tempo, ripreso da Malinovskyi a inizio ripresa, passando per il gol di Koopmeiners e alle reti nel recupero di Zappacosta e Touré entrambe in contropiede. Squadre attente e ritmi alti sin dal fischio d’inizio per una prima frazione bloccata e dalle poche emozioni. Bisogna attendere infatti il 23’ per il primo sussulto ed è il gol del vantaggio degli ospiti con De Ketelaere. Merito soprattutto di Pasalic che trova il filtrante giusto per liberare il belga al limite. Controllo di destro e sinistro al volo per battere un incolpevole Martinez. Poi un’esultanza di troppo scalda gli animi, con Strootman e lo stesso autore del gol che vengono ammoniti.

Ma l’ex Milan è letteralmente scatenato e alla mezz’ora semina il panico nella difesa del Genoa con il suo retropassaggio dal fondo in area, che trova Vasquez in scivolata bravo a toccare per Martinez evitando altri interventi. Il Genoa però è tutt’altro che passivo e prova in due occasioni a impensierire Carnesecchi. Prima con Vasquez, colpo di testa respinto dal portiere atalantino, poi con Retegui che si libera bene a destra per una conclusione potente che trova però ancora Carnesecchi ad opporsi. Gilardino e Gasperini confermano nella ripresa i 22 del primo tempo ma il Genoa parte più aggressivo alla ricerca del pareggio. Nei primi 4’ di gioco ci prova due volte Retegui, prima colpisce l’esterno della rete, poi salva ancora il portiere ospite che mette in angolo. Dal corner conclusione di Frendrup di poco a lato. Il pareggio però è nell’aria e arriva al 6’ con Malinovskyi che chiude uno splendido triangolo al limite con Badelj battendo Carnesecchi con un sinistro perfetto. Gol senza esultanza però per l’ucraino grande ex della partita.