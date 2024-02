L'Atalanta strapazza la Lazio, doppietta di De Ketelaere

Pasalic batte un colpo, De Ketelaere ci mette il rintocco su rigore per un mani di Marusic in mischia e le campane a festa del 3-0. Inutile il penalty di Immobile per il 3-1 a risultato ormai acquisito. L’Atalanta cuoce la Lazio a fuoco lento, spingendola a -5 dal proprio quarto posto, che esce irrobustito da uno scontro diretto dominato in lungo e in largo, per la sesta vittoria consecutiva in casa. Per la squadra di Sarri, che in classifica resta sotto anche al Bologna ed è apparsa sotto ritmo e involuta, è la prima sconfitta del girone di ritorno dopo cinque risultati utili consecutivi.

All’avvio sull’asse Luis Alberto-Felipe Anderson che costringe Carnesecchi all’uscita dopo 30 secondi, i padroni di casa rispondono subito con Pasalic. Il croato schierato dietro l’attacco, però, prima si fa chiudere in angolo da Romagnoli e quindi gira debolmente da centro area al 5’, mancando l’attimo sui suggerimenti di Ederson in verticale e De Ketelaere da sinistra. I capitolini sono troppo asserragliati e arriva l’1-0 a difesa schierata: Provedel respinge coi piedi il colpo di testa di Kolasinac sulla punizione crossata di Miranchuk, ma poco dopo, passato il quarto d’ora, Pasalic è lesto a girare nell’angolino l’azione da sinistra di De Ketelaere rifinita dalla sponda di Scalvini.