Il Verona spaventa il Napoli, che vince in rimonta con un finale all'arrembaggio

Il Napoli soffre, subisce il vantaggio del Verona firmato da Coppola ma poi rimonta. Finisce 2-1 la sfida al Maradona, grazie ai gol del nuovo acquisto Ngonge e allo splendido tiro di Kvaratskhelia nel finale. Una vittoria importante per gli azzurri, impegnati nell’inseguimento al quarto posto. Il Verona, dal canto suo, tiene bene in difesa e si prende la prima parte della ripresa andando in vantaggio, ma nel finale subisce l’assalto degli azzurri.

Il via è con il Napoli di Mazzarri che ritrova il 4-3-3 e un gioco che funziona. Lobotka riesce a liberarsi gestendo palla e le fasce funzionano con i duetti da scudetto Rui-Kvaratskhelia a sinistra e Di Lorenzo-Politano a destra. Il Verona però schiera la difesa molto ben chiusa, con Duda e Serdar che completano i quattro dietro, e le fasce ben sorvegliate.

Il primo acuto arriva al 7’ quando Kvaratskhelia dribbla ed entra in area, ma cade nel contatto con Cabal che tocca il ginocchio dell’esterno azzurro e manda la palla in angolo. Proteste azzurre ma per l’arbitro non c’è il rigore. Kvaratskhelia alterna tra la fascia e il centro, e prova il tiro al 10’ su assist di Lobotka, ma trova la grande parata di Montipò. Il georgiano ci riprova 3’ dopo: la difesa veronese respinge fuori su un angolo e lui tira al volo, trovando un’altra ottima risposta del portiere veronese.