Il derby d'Italia è dell'Inter, Inzaghi vola a +4

Il derby d’Italia si tinge di nerazzurro. Basta un autogol di Gatti all’Inter per vincere lo scontro diretto contro la Juventus e volare a +4 in classifica con una partita da recuperare, dando uno strappo nella corsa scudetto.

Una vittoria di cuore, creando e sprecando soprattutto in avvio di ripresa e tenendo in piedi gli uomini di Allegri, coriacei e mai domi fino al 95’, anche se è mancato lo spunto dagli uomini di maggiore qualità offensiva come Vlahovic e Chiesa. I tre punti suonano come un messaggio forte al campionato da parte della squadra di Inzaghi, in una partenza sprint di 2024: proprio quando spesso i nerazzurri faticavano, cioè nelle prime gare del nuovo anno, stavolta stanno volando, avendo centrato sei vittorie nelle prime sei partite per la terza volta nella storia (dopo il 1943 e il 2007).

Sulla spinta dei 75 mila di San Siro (incasso da 6,3 milioni di euro, il secondo più alto della storia in Serie A), l’Inter parte in avanti, tanto che dopo soli 50 secondi si presenta in area bianconera con cross velenoso di Thuram su cui Mkhitaryan viene anticipato all’ultimo. I nerazzurri fanno la partita, tanto che nei primi 10’ il possesso palla si aggira intorno all’80%, ma senza riuscire a trovare varchi nella difesa bianconera ben schierata. La prima vera occasione dei padroni di casa arriva con un mancino di Dimarco, che servito da Pavard calcia male al volo. I nerazzurri trovano spazi solo in ripartenza, come quando Calhanoglu trova Dimarco con una gran palla in verticale, l’azzurro serve Thuram ma Bremer salva tutto con una gran scivolata.