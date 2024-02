Padre e sorella di Rino Gattuso presi di mira dalla 'ndrangheta: due arresti a Corigliano Rossano per estorsione

Minacce e l'incendio, in momenti diversi, di due autovetture parcheggiate sotto casa: Ida Gattuso, la sorella dell'ex calciatore e ora allenatore Rino Gattuso, ha subito sulla propria pelle il terrore generato dalle cosche della 'ndrangheta da sempre operanti nella vasta area di Corigliano Rossano.

I clan mafiosi pretendevano il pagamento del pizzo in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico al quale la donna era interessata. La paura generata dagli attentati subiti e dalle minacce ricevute l'avevano indotta a denunciare tutto ai carabinieri. Stamane la risposta dello Stato, con un blitz. In manette sono finiti Aldo Abbruzzese, 51 anni, legato alla criminalità organizzata e Mustapha Hamil, marocchino, utilizzato come spalla per incendiare le vetture della vittima al fine di ottenere il pagamento della estorsione. L'inchiesta che ha portato all'arresto di Abbruzzese e Hamil è stata condotta dalla procura antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dai militari dell'Arma del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano.