Lautaro Martinez segna, Nico Gonzalez dal dischetto no: l'Inter batte la Fiorentina e si riprende la vetta

Reduce dal trionfo all’ultimo respiro in Supercoppa contro il Napoli, l’Inter riprende immediatamente a correre anche in campionato, battendo la Fiorentina nella delicata sfida della 22 giornata di Serie A. Al Franchi finisce 1-0 grazie al graffio del solito Lautaro Martinez, che regala un successo pesantissimo ai suoi in collaborazione con Sommer, protagonista con un calcio di rigore parato a Nico Gonzalez: con questi tre punti, infatti, la squadra di Inzaghi approfitta del passo falso della Juve e torna a +1 in vetta alla classifica, con una gara da recuperare. Terzo passaggio di fila a vuoto invece per gli uomini di Italiano, che non vincono di fatto da un mese e sono costretti a restare fermi a quota 34 in quinta posizione.

L’avvio di gara è vibrante e nel primo quarto d’ora succede di tutto: al 9' Lautaro ha la prima vera chance dopo un disimpegno errato di Quarta, ma il tiro dell’argentino viene deviato e termina sopra la traversa. Dall’altra parte, una manciata di secondi più tardi, viene annullato un gol a Nzola per fuorigioco, mentre al 14' serve un miracolo in chiusura di Faraoni per evitare che Carlos Augusto firmi da due passi il vantaggio interista sul tocco di Thuram. Dal corner successivo però ci pensa il solito Lautaro a realizzare l’1-0 nerazzurro, girando benissimo di testa su cross di Asllani (vane le proteste viola per una presunta spinta del Toro ai danni di Parisi).