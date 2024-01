Malore per Gigi Riva: è in ospedale per accertamenti

Ricovero in ospedale per l’ex calciatore Gigi Riva, a seguito di un malore che lo ha colpito durante il weekend nella sua casa in centro a Cagliari. Le condizioni della leggenda della formazione rossoblù, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto nel 1969-70 e tuttora miglior marcatore della Nazionale, nelle ultime ore sono stabili: attualmente si trova nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasportato in ambulanza e sottoposto a dei controlli per il momento senza necessità di un intervento. Riva ha compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre.